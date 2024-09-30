2024 KPSS Önlisans branş sıralamaları açıklandı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
3249 Bilgisayar programcılığı ve KPSS puanımKPSS puanı tam 82 bölüm sıralaması 997 fakat moralim bozuk.2024 KPSS Önlisans branş sıralamaları açıklandı2024 KPSS Önlisans 3292 Mekatronik3366 Makine bölümüBilgisayar Programcılığı bölüm sıralaması3366 Makine TeknikerliğiTeknisyen bölümler hakkında2024 3366 Makine TeknikerliğiÇaykur belge teslimi sonrası
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?