KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Eylül 2024 16:05
2024 KPSS Önlisans branş sıralamaları açıklandı

sonuçlar nasıl?


vintır.is.kaming
Memur
30 Eylül 2024 16:25

771 Sürekli X'ten Bilgisayar Programcılık mezun 2 bin kadro isteyelim.


Elif İlten
Aday Memur
30 Eylül 2024 16:36

Elektrik teknikerligi sıralama 454


vintır.is.kaming
Memur
30 Eylül 2024 16:55

bilgisayar programcılık, "82.8 puan : 771 sıralama" sınav zor değildi, hatta kolaydı denilebilir.


yunusbeq
Aday Memur
30 Eylül 2024 20:42

359. olmuşum 85.80 puanla


kpssntercih
30 Eylül 2024 21:27
makine teknikeri var mııu
Toplam 5 mesaj

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