Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Eylül 2024 16:18
Yeni ömk'da yönetici atama nasıl olacak?

Yeni ömk da yönetici olabilmek için akademi eğitimi sonrasında yüzde 50 yazılı ve yüzde 50 sözlü puanlarının ortalamasına göre atama yapılacağı söyleniyor.

Bu ilk defa yönetici atamada mı geçerli olacak, yeniden yönetici atamayı da kapsayacak mı?


Braweheart01
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 17:26

bu soruyu ben de merak ediyorum

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