Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Eylül 2024 16:31
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı Hakkında

İyi günler. ABB 133 kişi alımı yapıyor 2024 Kpss Lisans puanım 77. Bu alımlar bu puana kadar düşer mi ? Meslek hakkında bilgisi olanlar görüşlerini açıklayabilir mi büyükşehirde nasıl bir iştir vs. ?

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