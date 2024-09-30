KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Eylül 2024 17:13
Bilgisayar Programcılığı bölüm sıralaması

Bölüm sıralamasında 997.olmuşum. sizde durumlar ne? 2 yılda bizim bölümden toplam 1000 kişi alınacağını sanmıyorum. Sizin fikirler nasıl?


vintır.is.kaming
Memur
30 Eylül 2024 19:38

82.8 PUAN İLE 771 SIRALAMA HEP DİLEKÇE YAZIP TWİTTERDA HER GÜN 2 BİN KADRO İSTEYELİM.

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