Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2024 17:28
Hitap-sgk hk.

e devlette ve uyap personel ekranında hitap bölümüne baktığımda sözleşmeli olarak çalıştığım süreler neden görünmez. herkeste mi böyle. sadece kadrolu çalışma süresi görünüyor.


gtot
Şef
30 Eylül 2024 19:24

Edevlet hitapta derece kademelerinin terfilerinin yazdığı açık krem rengi yerin altında mavi bir kısım. Orada sözleşmeli olarak çalıştığın tarihler yazar

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