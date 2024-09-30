Askerdeyken atanmak mümkün mü

Zorunlu askerlik görevimi henüz yerine getirdim gelecek aylarda askere gideceğim ve atama tarihlerinde askerde olacağım gibi gözüküyor. Askerde iken tercih yapıp atanma durumunda nasıl bir süreç söz konusu oluyor acaba. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

Zorunlu askerlik görevimi henüz yerine getirdim gelecek aylarda askere gideceğim ve atama tarihlerinde askerde olacağım gibi gözüküyor. Askerde iken tercih yapıp atanma durumunda nasıl bir süreç söz konusu oluyor acaba. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim