KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Eylül 2024 18:03
Askerdeyken atanmak mümkün mü
Zorunlu askerlik görevimi henüz yerine getirdim gelecek aylarda askere gideceğim ve atama tarihlerinde askerde olacağım gibi gözüküyor. Askerde iken tercih yapıp atanma durumunda nasıl bir süreç söz konusu oluyor acaba. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

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