Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2024 18:53
Aşçılar teknik hizmetler sınıfına alınmalı

Aşçı nin yaptığı iş teknik bir iştir beceri gerektirir vasıf gerektirir mantıken düşünüldüğünde zaten teknik bir iş olduğu ap açık bellidir


alexapo
Aday Memur
30 Eylül 2024 19:34

saçma bir başlık daha. oldu o zaman bilgisayar kullanan bütün memurlarda "Bilgisayar kullanmak teknik beceri ister" deyip Teknik Hizmetler Sınıfı talebinde bulunsun. Bunun yerine YHS kalksın, yerine genel hizmetler sınıfı gibi bir şey kurulsun, onun içinde hizmetliler, aşçılar vs yer alsın derseniz anlarım. YHS ler birlik olmalı.

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