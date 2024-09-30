Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Eylül 2024 19:15
tarımdan sağlığa gecis
ziraat teknikerliginden sağlık bakanlığına sağlık teknikeri olarak kpss puanı ile atanabilir mi

etzel45
Şube Müdürü
30 Eylül 2024 19:39

bende sağlık teknikeriyim tarım bakanlığına ziraat teknikeri olarak geçmek istiyorum. Bizi yer değiştirseler keşke. :) Siz neden geçmek istiyorsunuz? Tarım bakanlığı çalışma şartları daha iyi değil mi? Sağlık bakanlığı maaşı daha iyi tabi teknikere daha fazla veriyorlar diye biliyorum tarıma göre. KPSS ile sözleşmeli değilseniz sözleşmeli alıma tercih verebilirsiniz. kurumlararası geçiş de mevcut ancak orası karışık biraz. :) Ben de Ziraat teknikeri alımı kovalayacağım ancak alımlar genelde hep doğuya oluyor. ziraat mühendisliği de okuyacağım onun ataması daha kolay gibi duruyor.


mnkssz
Aday Memur
30 Eylül 2024 19:40
kendi bölümümu seviyorum ya senin bölüm nedir
etzel45, 11 dk. önce

bende sağlık teknikeriyim tarım bakanlığına ziraat teknikeri olarak geçmek istiyorum. Bizi yer değiştirseler keşke. :) Siz neden geçmek istiyorsunuz? Tarım bakanlığı çalışma şartları daha iyi değil mi? Sağlık bakanlığı maaşı daha iyi tabi teknikere daha fazla veriyorlar diye biliyorum tarıma göre. KPSS ile sözleşmeli değilseniz sözleşmeli alıma tercih verebilirsiniz. kurumlararası geçiş de mevcut ancak orası karışık biraz. :) Ben de Ziraat teknikeri alımı kovalayacağım ancak alımlar genelde hep doğuya oluyor. ziraat mühendisliği de okuyacağım onun ataması daha kolay gibi duruyor.


etzel45
Şube Müdürü
30 Eylül 2024 19:48

ben tıbbi sekreterim. ziraat teknikerliğini neden sevmiyorsunuz?

mnkssz, 10 dk. önce
kendi bölümümu seviyorum ya senin bölüm nedir
Toplam 3 mesaj

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