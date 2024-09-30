KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Eylül 2024 19:16
KPSS puanı tam 82 bölüm sıralaması 997 fakat moralim bozuk.

Bilgisayar programcılığı bitirdim ama sanırım 900 kişi atama yapılmaz. Bu puan ile neler yapılır lütfen yardım eder misiniz? 2 sene tekrar kpss stresi kaldıramayabilirim artık..


vintır.is.kaming
Memur
30 Eylül 2024 19:40

Ben 4. kez katıldığım ön lisans kpss ile atandım, gayreti bırakma azimle çalış, nasipten ötesi yok !


Aliyigittt
Aday Memur
30 Eylül 2024 19:46

Helal olsun gerçekten büyük çaba emek gayret göstermişsiniz. Sonuna kadar hak etmişsiniz. İlk girişte atansak süper olacaktı ama hiç umudum kalmadı bu 2 yıl için çok yığılma oldu gibi. Düz memurluk deneyeceğim son çare ama o da zor gibi.. eskiden 80 puan üstüne şaşırıyorlardı şimdi 90 a çıktı sanırım

vintır.is.kaming, 10 dk. önce

Ben 4. kez katıldığım ön lisans kpss ile atandım, gayreti bırakma azimle çalış, nasipten ötesi yok !

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