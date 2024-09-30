KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


30 Eylül 2024 19:45
2025 Tds Kontenjanı

2025 Tds kontenjanı, yeni açılan şehir hastanelerini ve bu sene eklenen 112 acil komuta merkezlerine alımları da düşünürsek sizce ne olur?


absongen
30 Eylül 2024 19:54

2025 Tds kontenjanı, yeni açılan şehir hastanelerini ve bu sene eklenen 112 acil komuta merkezlerine alımları da düşünürsek sizce ne olur?

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