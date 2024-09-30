KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Eylül 2024 20:06
Tıbbi görüntüleme ( radyoloji) 492 branş sıralaması
dostlar radyoloji branş sıralamam 492 atanma ihitmalim nedir

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS Önlisans 3292 Mekatronik2024 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı3249 Bilgisayar programcılığı ve KPSS puanımBilgisayar Programcılığı bölüm sıralamasıKPSS puanı tam 82 bölüm sıralaması 997 fakat moralim bozuk.Ortaogretim KPSS3366 Makine bölümü2024 3366 Makine Teknikerliği18 yaş altı merkezi atama tercih yapabilir mi?3366 Makine Teknikerliği

Sözlük

alamadım onu ben esmer bomba 2 biri şuna bir şey söylesin 5 gergin olmak 1 vekalet savaşları 1 lanet 1 Çay Ruhun Gıdasıdır 4 Çocuklar duymasın 1 dün olanlar 3 maarif 1 ısırgan otlu pide 3

Son Haberler

Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu illerDiyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulunduEverest Dağı yılda yaklaşık 2 milimetre uzuyorÖğretmen öğrenciyi demir çubukla darp etti iddiasıLübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?