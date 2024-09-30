Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Eylül 2024 20:27
Atama yönetmeliği takvimine uyulmadı

yaptıkları duyuruya rağmen açıklama halen daha gelmedi personel mağdur aile saadeti kalmadı.


Korkmaz18
Aday Memur
30 Eylül 2024 20:29
eylül ve şubat ayları içinde yapılan mazeret atamaları duyuru yayınlanmasına rağmen hala açıklanmamış personelin aile saadeti kalmamıştır

Birsüveyda
Şef
30 Eylül 2024 20:34

Mazeret atamaları açıklansın mağduruz


atl4450
Aday Memur
30 Eylül 2024 22:54
perişan olduk eşim başka şehirde çalışıyor ben başka şehirde çalışıyorum kızım annemin yanında bakacak kimsemiz yok diye. okullar açıldığından beri bu durumdayız hani aile bütünlüğü. kızımın tek suçu polis cocugu olmasımi

Serdarbeyy17
Aday Memur
30 Eylül 2024 22:56
daha ne kadar bekleyeceğiz?! çocuğumuzun okulu için dilekçe yazıp tayin istedik okulun dördüncü haftasına girmiş bulunuyoruz? personeliniz ailesi çocuğu falan hiç umurunuzda değil mi sevgili yöneticiler?!

Mazikalbimdeyaradir
Memur
30 Eylül 2024 23:04

Bunların yazılma yeri x platformu burda kimse duymaz


beskaza48
Aday Memur
30 Eylül 2024 23:11

+++++


Serdarbeyy17
Aday Memur
30 Eylül 2024 23:31
bencede herkes yazmalı..
Mazikalbimdeyaradir, 10 saat önce

Bunların yazılma yeri x platformu burda kimse duymaz

Toplam 7 mesaj

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