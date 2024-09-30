Atama yönetmeliği takvimine uyulmadı

daha ne kadar bekleyeceğiz?! çocuğumuzun okulu için dilekçe yazıp tayin istedik okulun dördüncü haftasına girmiş bulunuyoruz? personeliniz ailesi çocuğu falan hiç umurunuzda değil mi sevgili yöneticiler?!

daha ne kadar bekleyeceğiz?! çocuğumuzun okulu için dilekçe yazıp tayin istedik okulun dördüncü haftasına girmiş bulunuyoruz? personeliniz ailesi çocuğu falan hiç umurunuzda değil mi sevgili yöneticiler?!