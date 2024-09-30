Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Eylül 2024 21:06
Ortaokullarda Zaman çizelgesi

Arkadaşlar tam gün eğitim yapılan ortaokullarda zaman çizelgesi 4+3 mü, 5+2 mi olmalı. Öğrenci açısından hangisi daha verimli olur. Bu konuda bir araştırma var mı?


freef
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 21:15

4+3'te son 3 dersi, 5+2'de son 2 dersi yok sayan öğrencilere bakarsak 5+2 sistemiyle oyun kurmak daha mantıklı.


b3rn4
Müsteşar
30 Eylül 2024 21:43

Okula göre, giriş çıkış saatine göre değişir.

Bizim 4+3 çünkü sabah geç giriyoruz çocuklar acıkıyor 5.derse kadar.

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