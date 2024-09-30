KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Eylül 2024 21:08
Kpss, zengin bebelerin girdiği bir sınav olsaydı ne kadro sayıları bu kadar düşük ne de soruşturmala

Gerçekten inanılmaz

Daha az imkanlara sahip

Kendi imkanlarını kendi oluşturmak isteyen kesim kpss' ye giriyor diye resmen süründürüyorlar


furkan yedek
Şef
30 Eylül 2024 21:39
belediyelerdeki kpsssiz şirket üzerinden alımlara baktığımızda jet hızıyla mülakat oluyor ve 15 günde çağırıyorlar. üstad bu ülkede açın sırtında tok var.

furkan yedek
Şef
30 Eylül 2024 21:41
https://www.memurlar.net/haber/932699/belediye-baskaninin-kizi-69-puanla-belediyede-memur-oldu.html https://www.memurlar.net/haber/930664/derepazari-belediyesi-nde-torpil-iddiasi.html https://www.memurlar.net/haber/975215/sen-misin-rektorun-kizina-sinavda-kazandirmayan.htm

furkan yedek
Şef
30 Eylül 2024 21:42
https://forum.memurlar.net/konu/2459252/

the back of furkan
Şef
30 Eylül 2024 21:51

https://www.memurlar.net/haber/975511/koprukoy-belediye-baskaninin-buyuk-sinavi.html

https://www.memurlar.net/haber/975215/sen-misin-rektorun-kizina-sinavda-kazandirmayan.html

https://www.memurlar.net/haber/930664/derepazari-belediyesi-nde-torpil-iddiasi.html

https://www.memurlar.net/haber/932699/belediye-baskaninin-kizi-69-puanla-belediyede-memur-oldu.html


Hedefatanmak
Aday Memur
30 Eylül 2024 22:04

Ülkede devletin her kurumu, birimi kendi içinde çark kurmuş. Torpilsiz, tanıdık olmayan birinin gelmesi tehdit olarak görülüyor. Zaten iş kolay, 90 puan alan biri yerine tankut başkanın yeğeni ya da göze ve dize hitap eden sarışın bir hatunu tercih ediyorlar.

4 sene memurluk yaptım gözlemim bu


the back of furkan
Şef
30 Eylül 2024 22:06

sayıştay raporlarında eskiden bu torpil olaylarına değiniliyordu. şimdi 10 sayfa yalandan pdf basıp uygundur deyip geçiyorlar.

Hedefatanmak, 1 saat önce

Ülkede devletin her kurumu, birimi kendi içinde çark kurmuş. Torpilsiz, tanıdık olmayan birinin gelmesi tehdit olarak görülüyor. Zaten iş kolay, 90 puan alan biri yerine tankut başkanın yeğeni ya da göze ve dize hitap eden sarışın bir hatunu tercih ediyorlar.

4 sene memurluk yaptım gözlemim bu

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