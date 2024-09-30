Sayıştay raporları

Ben o kadar ilan takip ediyorum ilanları 1.434 personelin ne zaman alındığının farkına varamadım.
İletişim başkanlığının bugüne kadar çıktığı alımlara bakalım;
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (MÜTERCİM-TERCÜMAN) / Sözleşmeli Personel İlanlar
1. Fransızca Mütercim Tercüman Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)
2. Bulgarca Mütercim-Tercüman pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)
Arşiv08.07.2024-19.07.2024
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (İLETİŞİM PERSONELİ) / Sözleşmeli Personel İlanlar
1. İngilizce İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)
2. Rusça İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)
Arşiv08.07.2024-19.07.2024
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ DUYURU / Yurt Dışı Eğitim İlanlar
1. Yurt Dışı Yüksek Lisans (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(2)
2. Yurt Dışı Staj (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(10)
Arşiv06.05.2024-05.07.2024
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI / Sözleşmeli Personel İlanları
1. Büro Personeli (Kadın/Erkek - Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(108)
2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)
3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(94)
4. Destek Personeli-Temizlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(18)
5. Destek Personeli - Temizlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)
6. Destek Personeli - Basit Bakım Hizmetleri (Erkek - Merkez) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)
Arşiv02.01.2023-15.01.2023
Ben o kadar ilan takip ediyorum ilanları 1.434 personelin ne zaman alındığının farkına varamadım.
İletişim başkanlığının bugüne kadar çıktığı alımlara bakalım;
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (MÜTERCİM-TERCÜMAN) / Sözleşmeli Personel İlanlar
1. Fransızca Mütercim Tercüman Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)
2. Bulgarca Mütercim-Tercüman pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)
Arşiv08.07.2024-19.07.2024
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (İLETİŞİM PERSONELİ) / Sözleşmeli Personel İlanlar
1. İngilizce İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)
2. Rusça İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)
Arşiv08.07.2024-19.07.2024
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ DUYURU / Yurt Dışı Eğitim İlanlar
1. Yurt Dışı Yüksek Lisans (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(2)
2. Yurt Dışı Staj (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(10)
Arşiv06.05.2024-05.07.2024
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI / Sözleşmeli Personel İlanları
1. Büro Personeli (Kadın/Erkek - Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(108)
2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)
3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(94)
4. Destek Personeli-Temizlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(18)
5. Destek Personeli - Temizlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)
6. Destek Personeli - Basit Bakım Hizmetleri (Erkek - Merkez) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)
Arşiv02.01.2023-15.01.2023