KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Eylül 2024 22:11
Sayıştay raporları

bu başlıkta sayıştay raporlarını inceleyelim.

https://www.sayistay.gov.tr/reports/category/6-genel-butce-kapsamindaki-kamu-idareleri?page=1

mesela iletişim başkanlığı

https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/peYMqD1Yd9-iletisim-baskanligi

375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname' nin ek 26?ıncı maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilmekte ve

aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25?inci maddesi çerçevesinde Kurumda, diğer kurum personeli geçici görevlendirilebilmektedir. Ayrıca 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin

geçici 1 ve 2?nci maddeleri uyarınca, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinden ataması yapılanların kadrolarıyla birlikte İletişim Başkanlığına geçecekleri; ataması yapılmayanların ise Devlet Personel Başkanlığınca başka kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, İletişim Başkanlığı bünyesinde 866 kadrolu, 196 sözleşmeli ve 63 sürekli işçi ve 309 geçici görevli olmak üzere, toplam 1.434 personel bulunmaktadır


the back of furkan
Şef
30 Eylül 2024 22:18

Ben o kadar ilan takip ediyorum ilanları 1.434 personelin ne zaman alındığının farkına varamadım.

İletişim başkanlığının bugüne kadar çıktığı alımlara bakalım;

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (MÜTERCİM-TERCÜMAN) / Sözleşmeli Personel İlanlar

1. Fransızca Mütercim Tercüman Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)

2. Bulgarca Mütercim-Tercüman pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)

Arşiv08.07.2024-19.07.2024

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (İLETİŞİM PERSONELİ) / Sözleşmeli Personel İlanlar

1. İngilizce İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)

2. Rusça İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)

Arşiv08.07.2024-19.07.2024

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ DUYURU / Yurt Dışı Eğitim İlanlar

1. Yurt Dışı Yüksek Lisans (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(2)

2. Yurt Dışı Staj (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(10)

Arşiv06.05.2024-05.07.2024

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI / Sözleşmeli Personel İlanları

1. Büro Personeli (Kadın/Erkek - Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(108)

2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(94)

4. Destek Personeli-Temizlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(18)

5. Destek Personeli - Temizlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)

6. Destek Personeli - Basit Bakım Hizmetleri (Erkek - Merkez) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)

Arşiv02.01.2023-15.01.2023


the back of furkan
Şef
30 Eylül 2024 22:20

Bunların hepsini topluyorum ve 327 kişi ediyor toplamda ki bunların 12'si geçici 12 aylığına alınan stajerler.

the back of furkan, 52 dk. önce

Ben o kadar ilan takip ediyorum ilanları 1.434 personelin ne zaman alındığının farkına varamadım.

İletişim başkanlığının bugüne kadar çıktığı alımlara bakalım;

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (MÜTERCİM-TERCÜMAN) / Sözleşmeli Personel İlanlar

1. Fransızca Mütercim Tercüman Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)

2. Bulgarca Mütercim-Tercüman pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)

Arşiv08.07.2024-19.07.2024

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (İLETİŞİM PERSONELİ) / Sözleşmeli Personel İlanlar

1. İngilizce İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)

2. Rusça İletişim Personeli (Simultane) Pozisyonu (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(1)

Arşiv08.07.2024-19.07.2024

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ DUYURU / Yurt Dışı Eğitim İlanlar

1. Yurt Dışı Yüksek Lisans (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(2)

2. Yurt Dışı Staj (0-12 ay) (Yurt Dışı Eğitim İlanları) Kontenjan(10)

Arşiv06.05.2024-05.07.2024

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI / Sözleşmeli Personel İlanları

1. Büro Personeli (Kadın/Erkek - Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(108)

2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(94)

4. Destek Personeli-Temizlik Görevlisi (Kadın - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(18)

5. Destek Personeli - Temizlik Görevlisi (Erkek - Merkez ve Taşra) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(44)

6. Destek Personeli - Basit Bakım Hizmetleri (Erkek - Merkez) (Sözleşmeli Personel İlanları) Kontenjan(2)

Arşiv02.01.2023-15.01.2023


the back of furkan
Şef
30 Eylül 2024 22:27

İletişim başkanlığı Personel Giderleri 396.567.000,00 TL

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