Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2024 22:23
Naklen atandım, süreç nasıl işleyecek?

Değerli arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir büyükşehirden başka bir büyükşehire mazeret belirterek tayin talebinde bulundum. Bugün ekrana yazı olumlu sonuçlandığına yönelik yazı düştü. Sormak istediğim bir kaç soruda bilgi sahiplerinin yardımlarını rica ediyorum.

Tebliğ aldığım tarihten itibaren 15 gün içerisinde yeni komisyonda başlamak üzere iznim var diye biliyorum doğru mudur?

Tebliği mahkeme başkanı ve komisyon bilgisi dahilinde işleri toparlamak adına hemen almasam bir sorun yaşar mıyım?

Tahmini olarak söylüyorum 1 ay sonra tebliğ aldım diyelim bu tür tayinlerin kendiliğinden iptali veya herhangi başkaca bir sorun yaşama ihtimalim var mıdır?

Bir talebim olmasa da herhangi bir yol ücreti vesaire bir ödenek veriliyor mu veriliyorsa miktar ve süreci nedir?

Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.


CWick
Aday Memur
30 Eylül 2024 22:25

Müsait olmadığım bir şekilde yazdım. Anlatım bozukluğundan dolayı affınıza sığınıyorum.


katip1988
Şef
30 Eylül 2024 22:27

şuanda gorev yaptığın komisyon tüm sorularina cvp verir. danışmanda, fayda var


gtot
Şef
30 Eylül 2024 23:03

bildiğim kadarıyla belli bir tarihe kadar ilişik kesmen istenecek, ilişiğini kestikten sonra 15 gün meyil izni oluyor, sonra yeni görev yerinde işe başlıyorsun

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Cezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıTayin hakkıCezaevi personeli ve cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriTezsiz yüksek lisans hakkındaMazeret Tayini hakkında bilgisi olan var mı acaba ?Naklen atandım, süreç nasıl işleyecek?Hitap-sgk hk.Devlet memuruyken staj yapma hakkımız var mı?Becayiş Tek BaşlıkBoşanma durumunda tayin

Sözlük

Ve o mesaj 4 radyo dinlemek 2 biri şuna bir şey söylesin 5 dün olanlar 3 bir ölünün anı defteri. 3 ötzi 1 maarif 1 sessizlik yemini 5 Aylık 70 bin artı 30 GB internete çalıştıracak çoban bulunamıyor 1 The Union 2024 1

Son Haberler

Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu illerDiyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulunduEverest Dağı yılda yaklaşık 2 milimetre uzuyorÖğretmen öğrenciyi demir çubukla darp etti iddiasıLübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?