Naklen atandım, süreç nasıl işleyecek?

Değerli arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir büyükşehirden başka bir büyükşehire mazeret belirterek tayin talebinde bulundum. Bugün ekrana yazı olumlu sonuçlandığına yönelik yazı düştü. Sormak istediğim bir kaç soruda bilgi sahiplerinin yardımlarını rica ediyorum.

Tebliğ aldığım tarihten itibaren 15 gün içerisinde yeni komisyonda başlamak üzere iznim var diye biliyorum doğru mudur?

Tebliği mahkeme başkanı ve komisyon bilgisi dahilinde işleri toparlamak adına hemen almasam bir sorun yaşar mıyım?

Tahmini olarak söylüyorum 1 ay sonra tebliğ aldım diyelim bu tür tayinlerin kendiliğinden iptali veya herhangi başkaca bir sorun yaşama ihtimalim var mıdır?

Bir talebim olmasa da herhangi bir yol ücreti vesaire bir ödenek veriliyor mu veriliyorsa miktar ve süreci nedir?

Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.