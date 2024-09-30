Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Eylül 2024 23:27
msb tekniker sonuçları hk.
merhaba ben asil 2 olarak atandım 23/09/2024 tarihinde sağlık belgesini verdim. şimdi süreç nasıl ilerliyor. özel sektorde çalışıyorum yıllık izinlerim var ona göre plan yapmalıyım. Tebligat kesin geliyor mu ? gelmeden aranırsin diyenler var. Bilgi sahibi arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.

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