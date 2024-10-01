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Editörler : alex 10


01 Ekim 2024 00:12
Süper Lig Tahmin Yarışması 8. Hafta

Maç Başlangıcı 4 Ekim 2024 Saat: 20:00

Rize-Antalya

Kasımpaşa-Bodrum

Göztepe-Sivas

Konya-Eyüp

Hatay-Trabzon

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Başakşehir-Kayseri

Adana demir-Samsun

Gaziantep-Beşiktaş

Galatasaray-Alanya

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İstanbul-Kocaeli

Ümraniye-Bandırma

Erzurum-Bolu

Manisa-Gençlerbirliği

Skor Tahmini : Galatasaray-Alanya

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