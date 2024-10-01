Mübaşirlik hakkında

merhaba benim mesleğim normalde paramedik ama kpss den ona yetecek puanı alamadım o yüzden mübaşirlik için uğraşacağım. ama aynı zamanda kpss 2026 ya da hazırlayacağım. eğer mübaşirlik olursa ikisini aynı anda götürebilir miyim? iş yükü nasıldır bilgi veren olursa çok sevinirim

merhaba benim mesleğim normalde paramedik ama kpss den ona yetecek puanı alamadım o yüzden mübaşirlik için uğraşacağım. ama aynı zamanda kpss 2026 ya da hazırlayacağım. eğer mübaşirlik olursa ikisini aynı anda götürebilir miyim? iş yükü nasıldır bilgi veren olursa çok sevinirim