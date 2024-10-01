KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ekim 2024 01:39
Ögrenilmiş çaresizlik...

2010 senesinden önce açılan kadrolara bakıyorum bir de şimdiki arada uçurum var.

Daha da vahimi herkes kabullendi

95 puan almış adam şüphe duyuyor

Tek bir belediye merkezi alım yapmıyor

Lafa gelince liyakat diyenler şerefsizliğini kelimelerle gizlyor

Alay ediyor, dalga geçiyor

Gerçekten gecenin bu saatinde böylesine bir ihaneti kabullenemediğim için yazmak istedim

En son bir kıza söylemek istediklerimi diyemeyince bu metodu uygulamış ve rahatlamıştım

Yazarsam belki rahatlarım...

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