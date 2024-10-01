Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2024 06:37
26 Eylül 2024 tarihli personel atama planlaması
Arkadaşlar 26 Eylülde gelen yazıyla bazı cezaevleri için uyaptan tayin isteyebiliyormuşuz detaylarını bilen var mı

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