Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ekim 2024 08:53
Sözleşmeli Personelin Engelli Eşi Hk.
Arkadaşlar sözleşmeli 3+1 atanmış personel yüzde 90 oranında engelli eş sebebiyle yaşadığı ile tayin isteyebilir mi? Cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim...

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