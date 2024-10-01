Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2024 11:04
eş durum mazereti

Arkadaşlar merhaba ikm yim kararname dışı eş durum yazdım olumsuz cevap geldi. Malum eş tayini başvuruları kasım ayında başlıyor ocak ayında açıklanıyor 3 ay gibi bir süre var. Bu süreçte eşim ve çocuğumdan ayrı kalmaktayım. Geçici görev talebinde bulunsam bakanlıktan tekrardan olumsuz cevaplar mı ne yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz

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