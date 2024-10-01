Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ekim 2024 11:13
Şeyda Yılmaz'ın katili iyi halden serbest mi kalacak?

https://x.com/ajans_muhbir/status/1840710471348818158?s=48&t=ZMTGUq6dNpGn98yRYLNbOw

Cüneyt Özdemir: ?Şeyda Yılmaz?ın katili, 11 yıl hapis cezası almış. 8 yılı iyi halden iptal ediliyor. 3 yılın yatarı olmadığı için salınıyor.

Bu doğru mu???


Leon4433
Aday Memur
01 Ekim 2024 11:20

Nereye serbest kalıyor ağırlaştırılmış müebbet i saplarlar önceden mukerriri de varsa 39 sene geçirilmiş olsun yaşarsa 60 yaşamazsa dört duvar arasında geberir o.ç.


Leon4433
Aday Memur
01 Ekim 2024 11:23

Bu sefer iş başka kol gibi girer

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerYasa dışı bahis ve cezasıKredi yapılandırmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıMalum konu soruşturma geçiren personel hangi birimde çalışamaz?Polis maaşı revize edilmelidirKurum değiştirmek istiyorumÇmb'nin sabit yol uygulamasında görev yapmasıÜniversite borçlanması

Sözlük

17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 ekim 2 günaydın sözlük 2 sağlık ocağı 2 Şeyda Yılmaz'ın katilinin iyi halden yırtacak olması ihtimali 2 davut heykeli 2 gaf yapmak 1 kirli çıkı 1 efes antik kenti 1 biri şuna bir şey söylesin 5

Son Haberler

TÜBİTAK 14 personel alımı yapacakBingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktıFahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptaliGüvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacakALES/3 başvuruları başladı

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?