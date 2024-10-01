Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Ekim 2024 11:21
üniversitelerin dolu-boş kadro kararı

üniversitelerin her sene eylül ayında resmi gazetede yayınlanan dolu-boş kadro değişikliğine ait cumhurbaşkanlığı kararı bu sene henüz yayınlanmadı.

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