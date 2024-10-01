Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ekim 2024 11:47
Yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) verilerine göre haziranda açlık sınırı 25 bin 374 lira, yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu


pekgozenes
Aday Memur
01 Ekim 2024 11:57

ayın 3 ünü bekliyorlar.. Heray olduğu gibi memur geçinemiyor diyip bir sonrakı ayın 3 unu beklerler

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