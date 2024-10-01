Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ekim 2024 12:00
Yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu(Eğitimbirsen-Türkeğitimsen suspus!)

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) verilerine göre haziranda açlık sınırı 25 bin 374 lira, yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu.

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