Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ekim 2024 12:36
uzman çavuşluktan memurluğa geçiş Hk.
bu sene sonu 7 yıl hizmet süremi doldurup istifa edip memurluğa geçiş yapıcağım. bu konu hakkında geçen sene memurluğa geçiş yapan uzman çavuştan bilgi almak ve bilgilendirilmek istiyorum . yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler ederim.

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