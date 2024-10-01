Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ekim 2024 12:56
Eczacının öğretmenden az maaş aldığı bir garip sistem.
25 yıldır çalışan Eczacı Maaşı: 53.410 lira tabi hastanede çalışıyorsa diğer kurumlarda 50.971 lira. Yine 25 yıldır çalışan başöğretmen maaşı: 54.973 lira. Daha garibi biri haftada 40 saat çalışırken diğeri 15 saat çalışıyor. Işini bilen haftada 2 gün okula gidiyor. Hadi 3 gün olsun. Zaten 36 hafta eğitim öğretim dönemi malum diğer haftalar zaten tatil. Birim saat olarak hesaplandığında öğretmen eczacinin 3 katı saat ücreti ile çalışıyor. Not: 1/4 ü katsayı, eş çalışıyor, çocuk yok, ankara görev yeri olarak memur maaş robotundan hesaplama yapıldı.

ahmet44mlty
Şef
01 Ekim 2024 13:33

ikisi de kendine göre kutsal meslek,bu tarz şeylere takılmayın.her meslek özeldır kutsaldır.

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