Eczacının öğretmenden az maaş aldığı bir garip sistem.

25 yıldır çalışan Eczacı Maaşı: 53.410 lira tabi hastanede çalışıyorsa diğer kurumlarda 50.971 lira. Yine 25 yıldır çalışan başöğretmen maaşı: 54.973 lira. Daha garibi biri haftada 40 saat çalışırken diğeri 15 saat çalışıyor. Işini bilen haftada 2 gün okula gidiyor. Hadi 3 gün olsun. Zaten 36 hafta eğitim öğretim dönemi malum diğer haftalar zaten tatil. Birim saat olarak hesaplandığında öğretmen eczacinin 3 katı saat ücreti ile çalışıyor. Not: 1/4 ü katsayı, eş çalışıyor, çocuk yok, ankara görev yeri olarak memur maaş robotundan hesaplama yapıldı.

25 yıldır çalışan Eczacı Maaşı: 53.410 lira tabi hastanede çalışıyorsa diğer kurumlarda 50.971 lira. Yine 25 yıldır çalışan başöğretmen maaşı: 54.973 lira. Daha garibi biri haftada 40 saat çalışırken diğeri 15 saat çalışıyor. Işini bilen haftada 2 gün okula gidiyor. Hadi 3 gün olsun. Zaten 36 hafta eğitim öğretim dönemi malum diğer haftalar zaten tatil. Birim saat olarak hesaplandığında öğretmen eczacinin 3 katı saat ücreti ile çalışıyor. Not: 1/4 ü katsayı, eş çalışıyor, çocuk yok, ankara görev yeri olarak memur maaş robotundan hesaplama yapıldı.