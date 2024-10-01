Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ekim 2024 13:15
8 yıllık Şeflik Süresi

Değerli Hocalarım merhabalar. 8 yıllık süreyi bu ay sonunda dolduruyorum. 2015 yılında şeflik yönergesi diye bir yönerge çıkmıştı ve orada şeflerin en fazla 8 yıl görev yapabileceği ile ilgili madde vardı. Ancak 2017 de değişen ortaöğretim kurumları yönetmeliği madde 84/B de şefler 4 yıllık süre ile görevlendirilir ve görevleri bittiğinde dilekçe vermeleri halinde tekrar 4 yıllık görevlendirilir denmektedir. Sorum şu ki, bu yönerge hala geçerli midir ? Ya da değilse biz ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre görevlendirildiğimizde sonradan bir sorun çıkmaz değil mi ?

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