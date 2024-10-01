KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ekim 2024 13:34
DHMİ Mekatronik Teknikeriliğine Atanabilir Miyim?

Herkese iyi günler, KPSS Önlisans 2024 puanım 84,78773 sıralama 15.869 branş sıralamam 178. Sizce DHMİ'ye girebilme şansım var mı, bu konulara yeni hakim oluyorum, umarım yardımcı olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim.


mehçob
Genel Müdür
01 Ekim 2024 15:21

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2024/KPSS/TERCIH1/minmaxonl29072024.pdf

Dokümandaki verilere göre son atama verileri ilgili kurum Teknikerliği için 83.XX altına düşmemiş ancak kontenjan sayılarının il bazında 1 kişi istisna 2 kişi olabildiği durum göz önüne alınırsa, giremezsin denemez. Fakat bu kurumu en azından garanti altına alabilmek için 90 puan ve üzeri hedeflenmelidir. Bu durum bu kurum için her KPSS önlisans atama döneminde aynı şartları gerektiriyor.

178. sıralama demek senin branşında 177 kişi ile yarıştığın anlamına gelir. Elbette bu 177 kişi DHMİ kurumunu isteyecektir diye bir kaide yok. Mümkün oldukça branşındaki kişilerle irtibatlı olmaya çalış, varsa özel grupları onlara dahil ol. Forumları incele, çağrı yap vs. Bu 177 kişi nerede neyi seçecekler. Bu şu aşamada yapılabilecek gerekli bir çalışma olur sizler için.

Diğer taraftan tercih yapabileceğin kurumları iyi analiz et. En son alım yapılan puanları bu listeden karşılaştırmak öyle yada böyle ipucu verecektir.

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