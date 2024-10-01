DHMİ Mekatronik Teknikeriliğine Atanabilir Miyim?

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2024/KPSS/TERCIH1/minmaxonl29072024.pdf

Dokümandaki verilere göre son atama verileri ilgili kurum Teknikerliği için 83.XX altına düşmemiş ancak kontenjan sayılarının il bazında 1 kişi istisna 2 kişi olabildiği durum göz önüne alınırsa, giremezsin denemez. Fakat bu kurumu en azından garanti altına alabilmek için 90 puan ve üzeri hedeflenmelidir. Bu durum bu kurum için her KPSS önlisans atama döneminde aynı şartları gerektiriyor.

178. sıralama demek senin branşında 177 kişi ile yarıştığın anlamına gelir. Elbette bu 177 kişi DHMİ kurumunu isteyecektir diye bir kaide yok. Mümkün oldukça branşındaki kişilerle irtibatlı olmaya çalış, varsa özel grupları onlara dahil ol. Forumları incele, çağrı yap vs. Bu 177 kişi nerede neyi seçecekler. Bu şu aşamada yapılabilecek gerekli bir çalışma olur sizler için.

Diğer taraftan tercih yapabileceğin kurumları iyi analiz et. En son alım yapılan puanları bu listeden karşılaştırmak öyle yada böyle ipucu verecektir.