kurum içi kkö alımı

58-60 arasına rahat düşer bence.

şuan eskisi kadar KKÖ'ye geçmeyi talep eden yok. okullu öğrenciler sebebiyle çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Ekonomik olarak da eskisi kadar cazip değil. lojmandan çıkıp kiraya geçmek zorunda kalınacağından ek ders cazibesi de gidiyor.

Hafız hoca arkadaşlara soruyorum çoğu istemiyor. İmamlığı bırakmak isteyenler dahi istemiyor KKÖ'yü.

son 4 senede atanan imamlar ünvan değişemediğinden dolayıda bayağı bir rakip azalıyor. son senelerde mbsts sınav ücreti sebebiyle de başvurmayan epey var. sınav yol ücreti verilmeyeceğinden dolayıda başvurmayan olur.

sadece kurslarda halihazırda görevlendirme çalışan hocalar muhtemelen çoğunlukla girecektir bu sınava.