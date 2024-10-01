Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2024 13:44
Göreve iade hk

İdare mahkemesi göreve iade etti, bölge idare kararı bozdu. Danıştaya ydli başvuru yapacam. Böyle olup danıştayın göreve geri iade ettiği var mı? Ne kadar sürede sonuçlanır? Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim

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