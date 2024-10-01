KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ekim 2024 14:19
Aynı puan ile Düz memurluktan Kendi branşına atanma

Merhabalar 2024 önlisans puanım 85 güvenlik görevlisi olarak herhangibir kuruma atanıp başlasam, 3 ay sonra başka bir kurum tekniker alımı yapsa oraya başvurup geçebiliyor muyum ? Konu hakkında kanunu biraz okudum fakat emin olamadım daha önce yaşayam varsa bilgilendirebilirmi? Böyle bir durumda Muvaffakatname şart mı?

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