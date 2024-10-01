Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ekim 2024 15:22
Katiplik hakkında

Arkadaşlar 82 puan aldım ama branş bazında atama olmayacak gibi. Katipliğe karar verdim zaten daha önceden de aklımdaydı. Q klavye kullanıyorum F kullanmak şart mı? 3 dakika da 120 130 civarı yazabiliyorum.

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