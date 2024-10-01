KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ekim 2024 15:40
Katiplik hakkında

Kendi bölümümden atama gelmeyeceğini ön görerek katiplik deneyeceğim. 10 parmak şart mı? Q klavye ile 3 dakikada 130 kelime civarı yazıyorum ama 10 parmaksız ve Q klavye ile. Toplam sanırım 3 veya 4 parmak anca kullanıyorum &#128513;


E.Kayı Han
Editor
01 Ekim 2024 15:47

on parmak şart değil. Önemli olan üç dakika da 90 kelime yazmak. Sen 130 yazıyorum demişsin. Hataları çıkınca mı 130 kelime.


Aliyigittt
Aday Memur
01 Ekim 2024 15:52

Evet hataları çıkarınca 130 geliyor ama 3 4 parmak kullanıyorum yoruyor biraz

E.Kayı Han, 2 saat önce

on parmak şart değil. Önemli olan üç dakika da 90 kelime yazmak. Sen 130 yazıyorum demişsin. Hataları çıkınca mı 130 kelime.


E.Kayı Han
Editor
01 Ekim 2024 15:54

Sıkıntı yok daha sınava çok var on parmak yazmayı geliştirmeye çalış.

Aliyigittt, 1 saat önce

Evet hataları çıkarınca 130 geliyor ama 3 4 parmak kullanıyorum yoruyor biraz

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