vakıfların evlerindeki kira bedeli

Vakıflar genel müdürlüğü evinde kirada oturup bu sene fais oranda zam yapılıp 18/20 bin civarına çıktı oturan ya da itiraz eden var mı ya da bilgisi olan neler yapılır acaba tekrardan düzenlemek için

Vakıflar genel müdürlüğü evinde kirada oturup bu sene fais oranda zam yapılıp 18/20 bin civarına çıktı oturan ya da itiraz eden var mı ya da bilgisi olan neler yapılır acaba tekrardan düzenlemek için