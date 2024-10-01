Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


01 Ekim 2024 15:50
vakıfların evlerindeki kira bedeli
Vakıflar genel müdürlüğü evinde kirada oturup bu sene fais oranda zam yapılıp 18/20 bin civarına çıktı oturan ya da itiraz eden var mı ya da bilgisi olan neler yapılır acaba tekrardan düzenlemek için

Çok Yazılan Konular

3 Harf Oyunu.slx:)))Nevi sahsina munhasirKelime türetmece oyunuGececi tayfa Yıl Olmuş 2024Ocak 2026 memur zam oranıBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))

Sözlük

terazi burcu 1 ev tavşanı 3 Teşkilatın numarasını istemek 1 Ne Pişirsem 3 güne bir şarkı bırak 1 kıta kayması 1 babet çorap 5 mısır piramitleri 1 Ramses 1 yenge 1

Son Haberler

AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandıPolis memurunun evinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandıAltının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya yükseldiYolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıYola çöp döken İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye para cezası

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?