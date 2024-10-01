Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Ekim 2024 16:42
Kütüphanede düz memur olarak çalışmak

Küçük bir ilçede halk kütüphanesinde düz memur olarak çalışmak nasıldır ?

Kütüphanede düz memurlar yoğun mu ?

Çalışma saatleri normalden fazla mı ve haftasonu tatilleri nasıl ?

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