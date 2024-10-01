Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ekim 2024 18:22
Nakil dosyası

merhaba, muhakiklik gorevimle ilgili bir sorum var. bir öğrenci şehir dışından, bulunduğumuz ildeki bir okula nakil gelmiş fakat e okulda nakil gelenlerde dosyası bulunmuyor. bu dosyayı nasıl bulabilirim?


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Aday Memur
01 Ekim 2024 18:26
Hocalarim merhaba, muhakkiklik gorevim kapsaminda bir sorum var. Başka şehirden bir öğrenci, bulunduğumuz ildeki bir okula nakille gelmiş fakat e okulda nakil dosyası yok. Bu dosyaya nasil ulasabilirim?
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