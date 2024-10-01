KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ekim 2024 18:25
2023 Sözleşmeliden Memurluğa Geçen Memurun Tayin Hakkı

2023 Sözleşmeliden Memurluğa Geçen Memurun Tayin Hakkı ile ilgili net bilgisi olan arkadaşlar var mı?

ÇSGB'nin sitesinde aynen şöyle yazıyor,

-Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebilecekler.

Şuanda 1 yılı devirdim ve tayin aldırmayı düşünüyuorum.

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