Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


01 Ekim 2024 18:44
Demem

Demem

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Hakkani mi Hukkani mi hokkani mi demem

Abdülkadir Geylani'nin Nesline Geylaniler derim

Yeşili severim kahverengi severim renkleri

Doğada ehli sünnette rengarenk derim

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Kendimde aynalıyım yanından ayırmamaktır

Taraklıyım sünnet yanindan ayırmamaktır

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Barış Sağlam

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