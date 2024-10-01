Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ekim 2024 18:45
Mesleki Sağlığa İlişkin Üst Öğrenim

Mesleki sağlığa ilişkin üst öğrenim ile ilgili yönetim hizmetleri genel müdürlüğü nün en güncel tarihli yazısı elinde olan var mı? Mesleki sağlığa ilişkin üst öğrenim olarak sayılan derece kademe ilerlemesi - maaş artışı sağlayan bölümler nelerdir?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniEş durumu pdc engeliİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Radyoloji teknikeri için büyük hastane mi ufak ilçe hastanesi miHac Sağlık Sınavı Personel Müracaatı BaşladıHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakLisans Tamamlama ve Tekniker Olarak Ünvan DeğişikliğiAydın verilir - Ordu alınır - becayişİl içi pdc fazlasıBecayiş

Sözlük

sessizlik yemini 5 bu gün pazartesi 2 20 tl 6 entry sonuna parantez içinde gülücük yazılması 1 karaciğer 1 Ve o mesaj 3 biri şuna bir şey söylesin 5 Kızıl goncalar 2 hesabını ödediği için hasmını öldürmek 1 f16 gökçen 3

Son Haberler

Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler'Çay kaşığı' ile otomobil çaldıBolu'da mevsimin ilk karı yağdıBorsa günü düşüşle tamamladıTÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan eylem kararı

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?