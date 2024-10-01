KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Ekim 2024 18:50
bilgisayar programcılığı\atama hakkında sorularım var

Bilgisayar programlama mezunuyum. kpss önlisans 84.9 ile 448. olmuşum.Merkezi atama Kırıkkale için zor görünüyor.

Yılda kaç kez merkezi atama yapılıyor ?

Açıktan olan kurum atamalarını nereden takip edebilirim bilgilendirebilir misiniz?

Hali hazırda bilgisayar mühendisliği okuyorum.Açıktan alımlarda sertifika olarak bana bi yardımı olur mu ?

Herhangi biri hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim.

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