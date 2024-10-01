SÖZLEŞME YENİLEME 45 A11

Merhaba sayın komutanlarım silah arkadaşlarım jandarma genel Komutanlığı nda yaklaşık 9 yıl süreyi aşkın teknik branşta görev yapmakta olup sözleşme yenileme vaktim gelmiş akabinde 1 doktor harici tüm doktorlardan sağlam raporu almış sadece Dahiliye doktorunun koyduğu 45 A-11 maddesinden dolayı tereddütte kaldım Doktor beye hususu bildirdiğimde problem olmayacağını kurulda sorun teşkil etmeyeceğini söyledi yinede dediğim gibi aklıma takıldığı için bilgili komutan ve silah arkadaşlarımıza danışmak isterim sorun teşkil edermi sözleşme yenilememde vereceğiniz olumlu/ olumsuz her cevap için teşekkür ederim

Merhaba sayın komutanlarım silah arkadaşlarım jandarma genel Komutanlığı nda yaklaşık 9 yıl süreyi aşkın teknik branşta görev yapmakta olup sözleşme yenileme vaktim gelmiş akabinde 1 doktor harici tüm doktorlardan sağlam raporu almış sadece Dahiliye doktorunun koyduğu 45 A-11 maddesinden dolayı tereddütte kaldım Doktor beye hususu bildirdiğimde problem olmayacağını kurulda sorun teşkil etmeyeceğini söyledi yinede dediğim gibi aklıma takıldığı için bilgili komutan ve silah arkadaşlarımıza danışmak isterim sorun teşkil edermi sözleşme yenilememde vereceğiniz olumlu/ olumsuz her cevap için teşekkür ederim