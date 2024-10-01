Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ekim 2024 19:06
SÖZLEŞME YENİLEME 45 A11
Merhaba sayın komutanlarım silah arkadaşlarım jandarma genel Komutanlığı nda yaklaşık 9 yıl süreyi aşkın teknik branşta görev yapmakta olup sözleşme yenileme vaktim gelmiş akabinde 1 doktor harici tüm doktorlardan sağlam raporu almış sadece Dahiliye doktorunun koyduğu 45 A-11 maddesinden dolayı tereddütte kaldım Doktor beye hususu bildirdiğimde problem olmayacağını kurulda sorun teşkil etmeyeceğini söyledi yinede dediğim gibi aklıma takıldığı için bilgili komutan ve silah arkadaşlarımıza danışmak isterim sorun teşkil edermi sözleşme yenilememde vereceğiniz olumlu/ olumsuz her cevap için teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Memurlar askerliğini Teğmen olarak yapabilir mi?Uzman çavuşluk için skolyoz sağlıkSınıf değişikliği süreciKara Kuvvetleri Eylül atamasıMSB Sivil memur alımıEmeklilik İslemleri

Sözlük

okyanus 1 vekalet savaşları 1 usta eksikliği 2 cam batması 1 gece uyuyamayıp sabah uyanamamak 1 bunama belirtileri göstermek 1 The Union 2024 1 Burun akması 3 karaciğer 1 reha muhtar 1

Son Haberler

Yafa'da düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldüDEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruzİran, İsrail'e füzelerle saldırdı, eşzamanlı olarak metro saldırısı yapıldıİsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzeler atıldı ve ülkede sirenler çalıyorErdoğan'dan Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?