Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ekim 2024 21:20
Askerdeyken TSK Dış Kaynak Muvazzaf Mülakatı

Merhaba,

Askerdeyken TSK Dış Kaynak Mülakata Giden Var mı? Askerde mülakat için izin kaç gün veriyorlar? Aşamalar nasıl oluyor?

teşekkürler

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