Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ekim 2024 21:23
2024 yılında emekli olmak avantajlı mı?

Sayın grup üyeleri ile 2025 yılında emekli olacakları maaşları 2024 Yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 civarı daha az aylık bağlanacağı artık sık sık haberlere konu olmakta. Bu işin mantığını bilen biri varsa açıklayabilirmi şayet öyle bir durum varsa mecburen emekli olacağım. Örneğin PBS de şimdi 1017000 TL tazminat 29.000 TL emekli aylığı görünüyor eğer 2025 te emekli olursam ne kadar bağlanacak düz mantık yüzde 10 zam alsak 2025 de emekli maaşımın 31.900 olması lazım ama bu işin mantığını açıklayabilirmisniz. Herkes tedirgin eli dilekçede bundan dolayı.


boomerang
Şef
01 Ekim 2024 23:18

Bildiğim kadarıyla 4c 5434 sayılı kanuna tabi çalışanları ilgilendiren bir durum değil. Bu sadece 4a ve 4b ye tabi olanlarla ilgili bir sorun.


Joplu Çoban
Şef
02 Ekim 2024 00:00
abi 2024 te ocak ve temmuzda % 86 küsür zam geldi maaşlara, hali hazırda sizlerin maaşları bu durum karşısında artırılarak günceldir. Ancak MB 2024 beklentisi %36-40 arası olduğu için şayet 2025 te dilekçe veren 86 değilde 36-40 yada ne çıkarsa o oranı alacak dolayısıyla senin şuanki maaşın %86 olarak ilave maaş değilde % 35-40 lı maaş haline inerek düşecek.
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