2024 yılında emekli olmak avantajlı mı?

abi 2024 te ocak ve temmuzda % 86 küsür zam geldi maaşlara, hali hazırda sizlerin maaşları bu durum karşısında artırılarak günceldir. Ancak MB 2024 beklentisi %36-40 arası olduğu için şayet 2025 te dilekçe veren 86 değilde 36-40 yada ne çıkarsa o oranı alacak dolayısıyla senin şuanki maaşın %86 olarak ilave maaş değilde % 35-40 lı maaş haline inerek düşecek.

abi 2024 te ocak ve temmuzda % 86 küsür zam geldi maaşlara, hali hazırda sizlerin maaşları bu durum karşısında artırılarak günceldir. Ancak MB 2024 beklentisi %36-40 arası olduğu için şayet 2025 te dilekçe veren 86 değilde 36-40 yada ne çıkarsa o oranı alacak dolayısıyla senin şuanki maaşın %86 olarak ilave maaş değilde % 35-40 lı maaş haline inerek düşecek.