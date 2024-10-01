2024 Yılında emeklilik kh.

Sayın grup üyeleri ile 2025 yılında emekli olacakları maaşları 2024 Yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 civarı daha az aylık bağlanacağı artık sık sık haberlere konu olmakta. Bu işin mantığını bilen biri varsa açıklayabilirmi şayet öyle bir durum varsa mecburen emekli olacağım. Örneğin PBS de şimdi 1017000 TL tazminat 29.000 TL emekli aylığı görünüyor eğer 2025 te emekli olursam ne kadar bağlanacak düz mantık yüzde 10 zam alsak 2025 de emekli maaşımın 31.900 olması lazım ama bu işin mantığını açıklayabilirmisniz. Herkes tedirgin eli dilekçede bundan dolayı.

Sayın grup üyeleri ile 2025 yılında emekli olacakları maaşları 2024 Yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 civarı daha az aylık bağlanacağı artık sık sık haberlere konu olmakta. Bu işin mantığını bilen biri varsa açıklayabilirmi şayet öyle bir durum varsa mecburen emekli olacağım. Örneğin PBS de şimdi 1017000 TL tazminat 29.000 TL emekli aylığı görünüyor eğer 2025 te emekli olursam ne kadar bağlanacak düz mantık yüzde 10 zam alsak 2025 de emekli maaşımın 31.900 olması lazım ama bu işin mantığını açıklayabilirmisniz. Herkes tedirgin eli dilekçede bundan dolayı.