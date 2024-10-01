Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ekim 2024 21:53
Mebbis

Norm fazlası olup olmadığımızı Mebbis'ten görebilir miyiz ya da nasıl öğrenebiliriz


erolyilmaz
Aday Memur
01 Ekim 2024 22:21

okulunuzun ayın 3 üne kadar size okulun normlarını gösteren durumu imzalatmaları gerekir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zorla görevlendirmeEmeklilik5.Sınıf Maarif Modeli Eğitimi Almayan Derse Girebilir mi?Okul müdürünün siyasi çevresini kullanarak ceza almamasıMeslek liselerinde okul çıkış saatleri çok geçNakil dosyasıBirleştirilmiş sınıflarda süt izniNakilEmekli Eş Tayin İstemeSabah erkenden doktora gidecek memurun işten doktora gitmesi zorunlu mudur ?

Sözlük

bunama belirtileri göstermek 1 20 tl 6 yemişim 1 günaydın sözlük 2 Ramses 1 Demir Kubbe 1 yağmur 3 kendini bir şey zannetme 1 zeynep 1 Aylık 70 bin artı 30 GB internete çalıştıracak çoban bulunamıyor 2

Son Haberler

Özel ve Bahçeli'den yeni yasama yılı resepsiyonunda 'siyasi söylem' sohbetiBakan Tunç: Narin'in katilleri, TCK'daki en ağır cezaya çarptırılacaklarTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklamasıTFF, Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladıTürk Eğitim Sen'den milli eğitimin geleceği için öneriler

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?