merkezi atama

merhaba yaşlı bakımdan 77 puan aldım bu puanla ancak 2026 gibi sağlık bakanlığına atanırım diye düşünüyorum sizce düz memurlukta şansım var mı

merhaba yaşlı bakımdan 77 puan aldım bu puanla ancak 2026 gibi sağlık bakanlığına atanırım diye düşünüyorum sizce düz memurlukta şansım var mı