Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ekim 2024 22:08
merkezi atama
merhaba yaşlı bakımdan 77 puan aldım bu puanla ancak 2026 gibi sağlık bakanlığına atanırım diye düşünüyorum sizce düz memurlukta şansım var mı

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