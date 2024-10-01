Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ekim 2024 22:43
Maarif Modeli Eğitimi

Maarif modeli eğitimi alan 1. 5. ve 9. sınıf öğretmenlerinin bildiği,

eğitim almayanların bilmediği şeyler ne?

Eğitim almayan neyi yapamıyor, neyi kaçırdık?

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